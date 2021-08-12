Рост цен в США сойдет на нет по мере того, как экономика страны восстановится после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Как сообщило ранее американское Министерство труда, индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. При этом за последние 12 месяцев цены на потребительские товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,3%, что немного ниже зафиксированного в июне роста аналогичных показателей.

«По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, <...> скачки цен будут сокращаться по мере оздоровления нашей экономики. Опубликованный сегодня [в среду] отчет о потребительских ценах указывает на это направление. Мы будем внимательно следить за инфляцией каждый месяц и доверять ФРС [Федеральной резервной системе, выполняющей функции центрального банка страны] в принятии соответствующих мер, если и когда это будет необходимо», — подчеркнул Байден.

«Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается», — подчеркнул президент.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов назвала «обнадеживающим признаком» замедление темпов роста базовой инфляции в стране. По ее словам, вашингтонская администрация считает, что рост цен в стране будет кратковременным. Уровень инфляции, полагает Псаки, нормализуется уже в следующем году.