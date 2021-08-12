📰 По итогам января — июня онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году — 1,1 трлн рублей. Продукты питания станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%, ожидают эксперты. По их мнению, катализатором развития онлайн-торговли стала пандемия COVID-19, в результате которой доверие покупателей к онлайн-покупкам выросло. По подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек. При этом сами компании продолжают активно инвестировать в развитие и экспансию в регионы, часть которых показывает результаты, сравнимые с Москвой. Кроме того, растущая инфляция позволяет производителям продуктов компенсировать рост себестоимости и наращивать поставки, подчеркивают эксперты.

📰 Падение доходов рыбопромышленников из-за закрытия китайского рынка может вынудить регуляторов расширить поддержку отрасли, пишет «Коммерсант» . Вопрос компенсации 25% капитальных затрат компаниям, которые планируют строительство заводов по переработке рыбы на втором этапе программы инвестиционных квот, рассматривался на совещании в Минсельхозе 10 августа. В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что предложение прорабатывается с заинтересованными органами власти. По мнению экспертов, пока трудно оценивать перспективы принятия дополнительных мер. Из-за сложностей с экспортом рыбы в Китай перерабатывающие заводы оказались в плюсе: цена на сырье снизилась, а на готовую продукцию — нет. Кроме того, на совещании также звучали опасения, что препятствием для введения новой меры поддержки может стать отрицательная позиция Минфина по поводу практики двойного финансирования. Получается, что проекты перерабатывающих заводов будут финансироваться и за счет квот, и за счет компенсации затрат.

📰 В среду, 11 августа, курс доллара на мировом рынке обновил многомесячный максимум, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 93,19 пункта, максимального значения с 1 апреля. Курс евро снижался на 0,12% до минимальной отметки с 31 марта — 1,1704 доллара. Даже с учетом отката к уровню 92,88 пункта во второй половине дня индекс остается вблизи максимума этого года. Участники рынка ожидают ужесточения монетарной политики ФРС, в том числе сокращения выкупа активов, а впоследствии и подъема ключевой ставки на фоне ожидаемого роста инфляции. Поддержку российской валюте оказывают значительный приток экспортной выручки и спрос на российский долг со стороны международных инвесторов, отмечают эксперты.

📰 Выплата единовременных пособий на детей 6–18 лет в размере 10 тыс. рублей (они также полагаются молодым людям с ограниченными возможностями 18–23 лет), стартовавшая 2 августа, подстегнула спрос на портативную электронику в России, рассказали «Ведомостям» представители нескольких ритейлеров. За первые дни августа зафиксирован повышенный спрос на такие категории товаров, как умные часы (+44% к последним 10 дням июля), планшеты (+21%), ноутбуки (+16%). В августе 2020 года по сравнению с июлем такого всплеска роста не было, отметил человек, знакомый с менеджерами ритейлера. По мнению экспертов, выплата детских пособий может поддержать компьютерный рынок. Любой фактор, способствующий росту платежеспособности покупателей, позитивно влияет на продажи, уверены аналитики.



📰 В начале августа рубль укрепился до 72,7 рублей за доллар, ликвидировав все потери за предыдущий месяц, однако видение по курсу рубля до конца августа сейчас не столь оптимистичное, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он отметил, что сейчас возросли риски монетарного ужесточения, исходящие от глобальных центробанков, в первую очередь, от ФРС США. По его мнению, преградой для пары доллар/рубль выступает все тот же значимый уровень в 74,5. А евровалюта может и не оказать сильного давления на рубль, поскольку сама ощущает напор доллара, добавил эксперт. Пара евро/доллар торгуется в области весенних минимумов 2021 года (1,17) на волне возвращения мирового спроса в американскую валюту, заключил он.

