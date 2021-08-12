Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 880,82 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,37% и равнялся 1 662,33 пункта.

Рост индекса Мосбиржи можно объяснить только притоком свежих денег, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Судя по тому, что основной спрос у нас вновь был сосредоточен на высоколиквидных акциях, российский рынок получает свежие деньги, скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции», — комментирует эксперт.

По его словам, внешний фон перед открытием наших торгов складывался нейтральным: американские фьючерсы торгуются в символическом минусе, динамика металлов разнонаправленная, нефть замерла в районе 71,4 доллара за баррель. «Так что открытие нас ждет нейтральным. А дальше, как всегда, будем двигаться за внешним фоном», — прогнозировал перед началом торгов аналитик.