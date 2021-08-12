Проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в РФ получит собственную госпрограмму, рассчитанную на 2022—2030 годы, пишет «Коммерсант» . Проект такой госпрограммы уже подготовлен ведомством, он предусматривает комплексное решение проблемы отсутствия в РФ достоверных данных о земле и недвижимости.

Правительство намерено с 2022 года запустить госпрограмму «Национальная система пространственных данных» для ускоренной цифровизации геоданных в России. Рассчитанный на 2022—2030 годы документ предполагает ускоренную цифровизацию всех пространственных данных в стране: о земле и недвижимости, геопространственных данных, сведений о правах и кадастровой оценке. Авторы рассчитывают, что программа будет способствовать выполнению национальных целей по цифровой трансформации, а также по созданию комфортной и безопасной среды. В первом случае речь преимущественно идет об упрощении доступа граждан и бизнеса к услугам Росреестра за счет их цифровизации и перевода на портал госуслуг, во втором — о повышении эффективности использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках.

Кроме того, документ фиксирует многочисленные проблемы в сфере управления пространственными данными: от различий в подходах госорганов к учету и использованию данных (сейчас сведения о земле и недвижимости содержатся в информсистемах Росреестра, Росимущества, Рослесхоза, Минсельхоза, а также в региональных системах) до отсутствия современных российских геоинформационных технологий. При этом по-прежнему в России нет полных данных о земле и недвижимости: в частности, сведений о границах регионов (на начало лета 2021 года уточнены лишь 41,5% границ субъектов), муниципалитетов (76%), населенных пунктов (39%) и территориальных зон (23%). Кроме того, в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) содержится более 2 млн реестровых ошибок, что формирует экономические риски и потери для всех уровней бюджетной системы РФ, сдерживает территориальное развитие, указывают авторы проекта.

Для восполнения отсутствующих данных Росреестр планирует запуск единой электронной картографической системы и федерального портала пространственных данных, де-факто речь идет о создании цифровой модели территории России. При этом данные из разных ведомственных систем будут консолидированы в созданном совместно с регионами едином информационном ресурсе о земле и недвижимости. Также Росреестр намерен увеличить масштаб комплексных кадастровых работ в регионах, предусмотрев софинансирование таких работ из федерального бюджета. Полученные при этом данные будут структурированы и погружены на новую платформу государственной кадастровой оценки. Предполагается, что актуализация пространственных данных стимулирует запуск инфраструктурных проектов, в частности, за счет консолидации данных о доступных для строительства участков и открытого доступа к таким данным бизнеса. Также для бизнеса и граждан ведомство создаст витрину данных ЕГРН, где будут доступны цифровые услуги ведомства.

Как пояснили в Росреестре, программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости, повышение эффективности надзорной деятельности. «Важная задача — создание условий для максимального ускорения и упрощения процедуры регистрации прав в интересах людей и бизнеса», — добавили в ведомстве.

Планы по цифровизации сферы управления пространственными данными Росреестр анонсировал в конце 2020 года. В частности, упрощение предоставления услуг и консолидация геоданных предусмотрены программой цифровой трансформации Росреестра. При этом ведомство сообщало о недостаточности в последние годы финансирования для цифровых изменений, а также о разрозненном характере госуправления в сфере национальных пространственных данных. Оно регулируется одновременно Земельным кодексом, законами о госрегистрации недвижимости, геодезии и картографии, кадастровой деятельности и кадастровой оценке, об оценочной деятельности.