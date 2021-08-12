Прибыль банка «Уралсиб» по итогам первого полугодия 2021 года составила 9,4 млрд рублей, что почти в шесть раз выше показателя (1,6 млрд рублей) за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в релизе финансового учреждения.

Чистые процентные доходы выросли на 1 млрд рублей (на 10,4%) до 10,1 млрд, чистые комиссионные доходы увеличились также на 1 млрд (на 27,3%) и составили 4,5 млрд.



Активы банка выросли до 526,1 млрд рублей с 508,3 млрд на начало года. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 58,9 млрд до 63,1 млрд рублей. Все нормативы выполняются с запасом, подчеркнули в банке.