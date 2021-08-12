Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В июле агентство оценивало потенциальный спрос в 5,4 млн б/с.

Таким образом, в 2021 году потребление нефти в мире может вырасти до 96,2 млн б/с. Для 2022 года прогноз по росту спроса МЭА пока сохраняет на отметке 3,2 млн б/с.

Понижение оценки по восстановлению спроса связано в первую очередь с тем, что за последнее время сразу несколько азиатских стран, ключевых импортеров нефти, ввели новые ограничения из-за распространения нового штамма COVID-19, что может потенциально ограничить мобильность в этих регионах. В МЭА отмечают, что значительнее всего снизилась оценка по росту спроса именно во втором полугодии 2021 года.

Коммерческие запасы нефти развитых стран в июне снизились на 50,3 млн баррелей до 2,88 млрд баррелей, следует из отчета. На этом уровне они оказались на 131 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, если брать период с 2016 по 2020 год, и на 66 млн баррелей ниже, если брать период с 2015 по 2019 год.

В МЭА ожидают, что страны, производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, в этом году увеличат добычу нефти на 0,6 млн б/с. При этом уже в 2022 году этот показатель увеличится до 1,7 млн б/с, 60% этого роста будет приходиться на производителей нефти из США, считают в МЭА.

В агентстве также напомнили, что в этом и следующем годах добычу нефти восстанавливают темпами на 400 тыс. б/с в месяц и страны ОПЕК+. Так, в июле этого года глобальные поставки нефти увеличились на 1,7 млн б/с за счет того, что Саудовская Аравия вышла из добровольных ограничений, поддерживаемых с февраля.