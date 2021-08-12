По предварительным оценкам июля, темпы роста потребкредитования, скорее всего, сохраняются на высоком уровне, хотя в апреле было принято решение о возврате с 1 июля допандемической матрицы надбавок, сообщила в интервью «Известиям» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Однако эксперт отмечает тот факт, что начинают накапливаться новые риски. «Необеспеченные кредиты традиционно являются интересным продуктом для банков, и сейчас на фоне восстановления экономики мы видим быстрое ускорение роста кредитования — выше 2% ежемесячно. Аннуализированный темп прироста в июне составляет уже 22,5%. По июлю у нас есть предварительные оценки, которые показывают, что темпы роста, скорее всего, сохраняются на высоком уровне. Хотя в апреле было принято решение о возврате с 1 июля допандемической матрицы надбавок», — сказала она.

При этом эксперт обратила внимание на ухудшение стандартов кредитования, которое выражается в увеличении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). «Прежде всего мы смотрим на долю кредитов с высоким ПДН — 80% и более. К сожалению, она растет, и уже выше, чем до пандемии. Доля новых выдач заемщикам с ПДН свыше 80% во втором квартале составила 30,3%, что на 3,6 процентного пункта выше, чем в первом квартале 2020 года. При этом большую часть прироста дал сегмент с уровнем долговой нагрузки ПДН выше 100%: он сейчас составляет 19%, что на 3,8 процентного пункта больше, чем до пандемии», — уточнила она.

Данилова добавила, что в прошлом году Банк России опасался роста плохих ссуд из-за пандемии, но пока картина складывается лучше ожиданий. «Предварительные оценки показывают, что ситуация с качеством кредитов развивается по оптимистическому сценарию. Мы оценивали возможные убытки банков по реструктурированным кредитам в размере порядка 120 миллиардов рублей, но они будут меньше — на уровне 80 миллиардов рублей. Благодаря быстрому восстановлению экономики качество реструктурированных кредитов оказалось хорошим», — пояснила глава департамента.