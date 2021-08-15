К социальному проекту «Яндекса» «Помощь рядом» присоединились «Маркет», «Лавка» и «Еда». Теперь в приложениях этих сервисов доступно округление: если оно включено, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например, с 492 рублей до 500. Разница идет на закупку необходимых благотворительным фондам товаров, говорится в сообщении компании.



«Округление можно включить в приложениях «Маркета», «Лавки» и «Еды» и выключить в любой момент. Пользователи сами выбирают, какой вклад они хотят вносить: округлять можно до числа, кратного 10, 50 или 100. Если сумма в чеке и так круглая, дополнительных списаний не будет», — говорится в релизе.



Сейчас «Помощь рядом» снабжает товарами семь фондов. Так, «Ночлежке» требуются средства гигиены, сахар и чай, фонду помощи хосписам «Вера» — одноразовые пеленки и стиральный порошок, «Нике» — корма для бездомных животных, а фонду «Старость в радость» — сладости и настольные игры. Фонды могут заказать товары на «Маркете» — без комиссии и с бесплатной доставкой — или у других поставщиков. Отчеты о покупках будут ежемесячно публиковаться на сайте проекта.

«Включая округление, пользователи «Яндекса» делают помощь фондам такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси или покупки в Интернете. Опыт «Такси» показывает, что желающих помогать много: округление уже включили более 360 тысяч пользователей», — говорит операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьев.



Округление в «Такси» появилось в декабре 2020 года. Собранные средства идут на поездки для людей, которым трудно пользоваться общественным транспортом. За восемь месяцев «Помощь рядом» организовала 55 тыс. поездок. Воспользоваться бесплатным такси могут подопечные 42 благотворительных фондов в 18 городах России.