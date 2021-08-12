Уровень индексации пенсий по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в текущем году оказался ниже, чем в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди НПО, на которые приходится 54% рынка по объему обязательств и 69% рынка по количеству участников. На это повлияла конъюнктура фондового рынка: на фоне роста ставок снизилась доходность инвестиций.

Так, НПФ «Эволюция» сообщил об увеличении пенсий по индивидуальным пенсионным договорам в среднем на 7% за счет инвестиционного дохода за 2020 год. В 2020 году увеличение таких пенсий составило 15%. При этом индексация по корпоративным договорам в 2021 году оказалась в размере 4—5,8%, тогда как в прошлом году показатель составлял 6,2—8,3%. Разница зависела от «выбранной пенсионной схемы, примененной актуарной ставки доходности и даты назначения пенсии», пояснили в фонде. НПФ «Достойное будущее» (бывший «Сафмар») в текущем году произвел корректировку дополнительных пенсий на 5,7—7,1%, а в прошлом году — на 9,2—15,3%. Уровень средневзвешенной индексации НПФ СберБанка снизился с 3,9% в 2020 году до 1,4% в 2021 году, как и уровень индексации Национального НПФ — с 10,5% до 6,8%.

В этом году индексация пенсий по НПО оказалась немногим выше средневзвешенной корректировки накопительной пенсии, которая с 1 августа составила 5,2%. Исходя из раскрытых данных, она находится примерно на уровне инфляции 6,5% и корректировок ПФР. В прошлом году она была несколько ниже корректировок накопительной пенсии как фондов, так и ПФР, находившейся на уровне 8—9%.

По словам одного из участников рынка, в отношении системы НПО действуют правила отраслевого стандарта бухучета ЦБ о негарантированной возможности получения дополнительных выгод. В этих условиях индексация пенсий по НПО — добрая воля НПФ. Правила индексации закреплены в документах для внутреннего пользования. «Порядок и условия индексации определяются в правилах фонда и договорах с вкладчиками», — отметил топ-менеджер одного из НПФ. Параметры индексации определяются по результатам инвестирования пенсионных средств, учитывают уровень инфляции, добавил он.

Вместе с тем в одном из фондов определено, что индексация проводится в рамках договора НПО, только если сумма на индивидуальном пенсионном счете превышает размер обязательств фонда перед этим участником на 5%. В другом крупном НПФ корректировка определяется как фиксированная величина, которая закладывается на будущие периоды вне зависимости от того, какую доходность показывает фонд. В некоторых фондах для расчета размера пенсии и индексации пользуются актуарной нормой доходности — выраженной в процентах величиной для расчетов при определении размера негосударственной пенсии, пояснили актуарии НПФ «Открытие». Этот прирост закладывается в момент назначения пенсии и формируется за счет планируемого фондом будущего дохода.

На текущую индексацию влияет снижение доходности фондов в первом полугодии 2021 года. «Цикл снижения ставок закончился, и на фоне роста ключевой ставки котировки облигаций пошли вниз, потащив за собой доходность», — рассказал управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Это наглядно демонстрируют модельные индексы Московской биржи. Так, сбалансированный индекс (70% корпоративных облигаций, 10% акций, остальное — госбумаги) показал менее 3% годовых, а консервативный индекс (85% корпоративных облигаций и 15% ОФЗ) принес убыток 0,6% в расчете на год.