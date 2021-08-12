Каждый рубль бюджета должен идти в дело, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Каждый рубль бюджета должен идти в дело. Оборачиваемость капитала и скорость любых трансакций, в том числе государственных органов управления, должна быть выстроена эффективно. Это важно, поскольку рынок меняется, цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьезные требования к государственному управлению. Казначейство идет в этом тренде», — сказал глава правительства.

Он отметил, что это ведомство «играет важнейшую роль» как в обеспечении финансирования расходов государства, так и во многих других элементах госуправления.

«Мы должны обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных обязательств государства, которые были определены президентом Российской Федерации. Также очень важны вопросы финансирования стратегических инициатив, социально-экономического развития страны», — подчеркнул премьер.



Артюхин отметил, что в целом казначейство России вошло в пятерку крупнейших администраторов доходов бюджета именно благодаря эффективной системе управления остатками средств на едином казначейском счете. «В прошлом году доходы федерального бюджета от этого инструмента составили 191 миллиард рублей, в этом году они уже превысят 230 миллиардов рублей. Это ощутимый результат модернизации казначейской системы в целом», — уточнил глава ведомства.

