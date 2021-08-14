Севергазбанк внедрил расчеты по аккредитиву, сообщает пресс-служба кредитной организации. В банке отмечают, что таким образом расширен выбор надежных форм оплаты по сделкам купли-продажи недвижимости и других объектов.

«Аккредитив, как и банковская ячейка, позволяет проводить расчеты между покупателями и продавцами максимально надежным образом, при этом в отличие от ячейки он действует при безналичных расчетах и применяется при расчетах с юридическими лицами», — говорится в релизе.

Как уточняется, особенно эффективно аккредитив проявляет себя, если речь идет о покупке недвижимости в кредит, то есть покупатель одновременно является заемщиком банка по ипотеке. В данной ситуации заемщик имеет гарантию того, что оплата будет проведена только после государственной регистрации сделки, то есть он не рискует потерей не только всей суммы средств (например, в случае мошенничества продающей стороны), но и даже задатка (например, если что-то случится с продавцом).

Для продавца преимущества тоже существенны. Если ипотечный кредит покупателю одобрен и первоначальный взнос внесен, то деньги банком уже зарезервированы. И продавец получит их сразу после предоставления в банк необходимых документов о смене собственника жилья. Причем он может сделать это самостоятельно, присутствие покупателя не требуется. Таким образом, время получения средств не зависит от личных обстоятельств покупателя.

Цена открытия аккредитива в Севергазбанке при покупке недвижимости в ипотеку составляет 2 тыс. рублей.

В банке добавили, что аккредитив можно использовать не только при сделках с недвижимостью, но и в любых других сделках купли-продажи, когда сумма существенна и важны гарантии исполнения продавцом и покупателем своих обязательств.