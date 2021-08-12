На Московской бирже 12 августа начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) под управлением УК «АТОН-менеджмент» — «АТОН — Высокодоходные российские облигации». Торговый код — AMRH, говорится в сообщении торговой площадки.

«АТОН — Высокодоходные российские облигации» позволяет инвестировать в рублевые облигации российских эмитентов на первичном и вторичном рынке. В первую очередь в портфель включаются дебютные или последующие выпуски бумаг новых эмитентов с выручкой в диапазоне от восьми до 20 млрд рублей», — отмечается в релизе.

Фонд торгуется в рублях. Это уже 18-й фонд УК «АТОН-менеджмент» на Московской бирже.

Всего на фондовом рынке Мосбиржи обращается 102 биржевых фонда.