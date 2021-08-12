ЦБ установил официальные курсы валют на 13 августа.

Курс доллара снизился на 40,24 копейки, составив 73,5671 рубля (73,9695 рубля на 12 августа). Курс евро опустился на 28 копеек до 86,3457 рубля (86,6257 рубля на 12 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,51 рубля (плюс 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,3 рубля (плюс 11 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,34—73,68 рубля за доллар и 86,15—86,66 рубля за евро.