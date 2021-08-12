В подмосковном Красногорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержали группу мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ведомства. По предварительной оценке, нелегальные банкиры обналичили около 150 млн рублей.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы», — сообщили правоохранители.

В результате операции полицейские установили и задержали подозреваемых, которыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружили и изъяли деньги, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерную технику, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.