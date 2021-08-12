Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств банка «Динамичные Системы» (КБ «ДС-Банк»). Как указано в сообщении СК, в числе обвиняемых — фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, бывший председатель правления банка Светлана Егорова. В зависимости от роли каждого им инкриминируются легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и/или растрата.

Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов, не входя в состав банковских органов управления и не занимая в ДС-Банке каких-либо должностей, с целью хищения денежных средств банка сформировали организованную группу, в которую вошли их доверенные помощники Вергизов и Торутева, бывший председатель правления Егорова и другие лица. В 2015—2016 годах сообщники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежные средства в сумме 585 млн рублей на счета подконтрольных им фирм-однодневок. Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн рублей направили на приобретение 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт», сообщают в СК.

Суд вынес приговор по уголовному делу экс-сотрудников ЦБ и ДС-Банка на 585 млн рублей Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.

В ведомстве напоминают, что в апреле — июле 2020 года вступившими в законную силу приговорами Таганского районного суда Москвы девять фигурантов уголовного дела признаны виновными в растрате денежных средств ДС-Банка и приговорены к лишению свободы на сроки от четырех лет до 8,5 года.

Бывший сотрудник ДС-Банка получил 4,5 года колонии по делу о растрате 585 млн рублей Также подсудимому назначен штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства.

После вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова возбуждено еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате хищения в ДС-Банке, путем покупки долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Торутевой направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Объявленный в международный розыск фактический собственник банка Шахид Исмаилов задержан в Черногории, откуда запрошена его экстрадиция в Россию.