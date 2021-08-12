Динамика отраслевых финансовых потоков указывает на продолжение роста экономической активности в РФ в июле, свидетельствуют данные Банка России, который ведет соответствующий мониторинг .

«Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в начале III квартала. Драйверами роста выступают отрасли, ориентированные на внешний и промежуточный спрос. Последнему способствуют прежде всего рост добычи сырьевых товаров и повышение мировых цен на них. В группах отраслей внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного) в июле финансовые потоки незначительно отклонились вниз от уровня предыдущего квартала», — сказано в комментарии к обзору.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июль 2021 года вырос по сравнению со средним уровнем II квартала на 6,5%. Без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления объем платежей сократился на 0,8%.

В отраслях, ориентированных на экспорт, в июле 2021 года наблюдался значительный рост объема входящих платежей по сравнению со средним уровнем II квартала — на 28,7%. Основной вклад в положительную динамику внесла добыча сырой нефти и газа на фоне повышения мировых цен на нефть и расширения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в июле 2021 года объем входящих платежей уменьшился на 2,1% относительно среднего уровня во II квартале. «Это сопровождается неоднородной динамикой платежей на уровне отдельных отраслей, которая, по нашему мнению, частично объясняется изменением структуры потребительских расходов в связи с некоторым ухудшением отношения населения к крупным покупкам в целом, а также наступлением сезона отпусков. Основной вклад в июльское снижение внесла розничная торговля. При этом был зафиксирован рост потоков в туристических услугах, который, наряду с сокращением объема платежей в услугах по предоставлению мест для временного проживания и питания, свидетельствует о переключении части туристических потоков с внутренних направлений на зарубежные», — говорится в комментарии ЦБ.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в июле 2021 года объем входящих потоков практически не изменился относительно среднего уровня II квартала 2021 года (минус 0,7%). Рост исходящих платежей из инвестиционной группы отраслей продолжился, но более медленными темпами, чем в апреле — июне. «Мы связываем умеренную динамику платежей в инвестиционных отраслях, во-первых, с постепенным исчерпанием потенциала восстановительного роста и, во-вторых, с неопределенностью относительно дальнейшего развития эпидемической ситуации в мире, а также устойчивости происходящих структурных изменений спроса. В указанных условиях многие компании, вероятно, откладывают принятие инвестиционных решений», — отмечают в Центробанке.

В обзоре указано, что в июле 2021 года во всех федеральных округах, кроме Центрального ФО, объем входящих финансовых потоков без учета сектора добычи и сектора госуправления оказался ниже уровня II квартала. В сфере строительства отставание финансовых потоков от уровня II квартала отмечалось во всех федеральных округах; в обрабатывающей промышленности финансовые потоки также сократились везде, кроме Южного ФО.

