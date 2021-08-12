Goldman Sachs оценил текущую стоимость нефинансовой экосистемы «Сбера» в 1,13 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы инвестиционного банка.

Эксперты инвестбанка отмечают, что СберБанк продолжит получать синергетический эффект от экосистемы. «Это отражается в увеличении доли рынка в розничном кредитовании, быстром росте комиссионных доходов и повышении экономической эффективности. Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся и будут усилены инвестициями в нефинансовую экосистему», — указано в отчете Goldman Sachs.

Инвестбанк оценивает адресный онлайн-рынок цифровых нефинансовых сегментов в России в 12 трлн рублей к 2025 году (рост примерно в три раза по сравнению с 2020 годом). «Сбер» нацелен на этот рынок через 40 компаний и 20 приложений своей экосистемы. Основным драйвером роста нефинансовых сервисов «Сбера», по мнению экспертов Goldman Sachs, станет электронная коммерция, она будет охватывать две трети адресного онлайн-рынка «Сбера».

Также дополнительный потенциал роста нефинансовых сервисов «Сбера» заключается в динамике банковского бизнеса группы. «Сбер» ожидает, что выручка от этого нефинансового сектора достигнет 500 млрд рублей в 2023 году, и рассчитывает стать третьим по величине игроком в России. «Мы считаем, что возможности роста и синергия, вытекающая из основного банковского бизнеса, должны поддерживать эти планы: легкий доступ к клиентам и низкие затраты на их привлечение, сильная IT-компетенция и логистические возможности», — отмечают эксперты.

По оценкам Goldman Sachs, экосистема формирует 10% от общей стоимости акций банка.



«Сбер» управляет более чем 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. «Сбер» уже инвестировал 150 млрд рублей в развитие экосистемы, а к 2023 году планирует потратить дополнительно 300—350 млрд рублей.