Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам российских вузов и колледжей в размере одной стипендии.

По словам Нифантьева, он планирует вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Нифантьев подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые поставили прививку от коронавируса, поскольку на сегодняшний день вакцинация — это единственный способ справиться с пандемией.

По его мнению, государству важно идти по пути поощрения граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и тем самым помогают предотвратить новую волну пандемии.

«Предлагаю в первую очередь поощрить студентов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре. Тем самым они сведут риск распространения заболевания в их учебных заведениях к минимуму. Уверен, что такая выплата станет не только ощутимой поддержкой для обучающихся, но и мотивирующим примером для их одногруппников», — рассказал Нифантьев, уточнив, что размер выплаты должен составить одну стипендию.

По мнению общественника, необходимо назначить такую выплату не только студентам бюджетной формы обучения, но и обучающимся на коммерческой основе.