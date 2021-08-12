Через портал «Госуслуги» в первом полугодии услуги были оказаны более 150 млн раз, а самой популярной оказалась запись к врачу. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума «Цифровая эволюция» директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин.

«За первое полугодие 2021 года через портал госуслуг оказано более 150 миллионов услуг», — сказал он.

За II квартал 2021 года прирост числа пользователей портала «Госуслуги» составил около 4 млн, следует из слов представителя Минцифры. «Причина очевидна: это и те выплаты, которые идут гражданам, это и новые госуслуги», — отметил Слышкин.

Кроме того, был выведен ряд сервисов для инвалидов. Слышкин подчеркнул, что это «очень важная задача, потому что исторически бумажный процесс был так сделан, что человек должен был переподтверждать свою инвалидность». Он пояснил, что людям удобнее пользоваться сервисами онлайн. Три таких сервиса по обжалованию решения медико-социальной экспертизы были выведены вместе с Минтрудом и Пенсионным фондом России.

«Еще один показатель — межведомственное взаимодействие: чтобы быстро отвечать на госуслугу, нужно, чтобы ведомства взаимодействовали. У нас межведомственный обмен в этом квартале составил 8,8 миллиарда трансакций. Прирост на 0,9 миллиарда по сравнению с прошлым кварталом. Это показатели востребованности. На сегодняшний день у нас измерение удовлетворенности граждан составило 4,2 балла, то есть твердая четверка с плюсом. Граждане довольны теми услугами, которые есть», — заключил Слышкин.



Также он рассказал, что запись на прием к врачу через «Госуслуги» стала самой популярной услугой у пользователей портала в первом полугодии 2021 года. Помимо записи к врачу в список самых популярных услуг вошли выписка о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, запись на вакцинацию от COVID-19, запись в детский сад и регистрация транспортных средств.