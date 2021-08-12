Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром, то есть выполняют функции маркетмейкеров. Как подчеркивается в сообщении регулятора, такая деятельность важна для обеспечения ликвидности финансового рынка.

Новое регулирование, в частности, предусматривает, что маркетмейкерские обязательства должны осуществляться только через пассивные заявки (не ведущие в момент выставления к заключению сделок). При этом их объем в ходе одной торговой сессии не может быть меньше 75% от общего объема заявок маркетмейкера. Исключается возможность поддерживать параметры торгов за счет физических лиц — неквалифицированных инвесторов. Это делается для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком, поясняют в ЦБ. В свою очередь биржи будут подтверждать соответствие заявок установленным требованиям и информировать участников торгов о выявленных несоответствиях.



Новые правила в целом вступают в силу в апреле 2022 года, а норма о пороговом значении дневного «пассивного» объема — в октябре 2022-го.