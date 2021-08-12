Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2021 года, согласно отчетности по РСБУ, составила 3,17 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

За январь — июнь 2021 года чистый процентный доход МТС Банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28% и составил 9 млрд рублей, комиссионный доход увеличился на 82% до 9,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель МТС Банка без учета ценных бумаг на отчетную дату увеличился на 41,6 млрд рублей — до 194,2 млрд рублей.

Кредитный портфель по физическим лицам за первое полугодие 2021 года вырос на 34,1% и достиг 158,4 млрд рублей, его доля в совокупном кредитном портфеле увеличилась до 81,6% с 77,4% годом ранее. На потребительские кредиты приходится 144 млрд рублей, на ипотечное кредитование — 9,8 млрд рублей.

Портфель кредитов юридическим лицам без учета ценных бумаг по итогам января — июня 2021 года составил 35,8 млрд рублей.

Активы МТС Банка с начала 2021 года выросли на 6,9% и превысили 230 млрд рублей. Собственный капитал кредитного учреждения на 1 июля 2021 года составил 43,7 млрд рублей. Источником роста капитала стала прибыль банка, а также проведенная в июне 2021 года эмиссия акций на сумму 4 млрд рублей.

В сообщении указано, что МТС Банк соблюдает все необходимые нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. На 1 июля 2021 года значение норматива достаточности собственного капитала банка составило 13,8% при минимальном нормативном значении 8%, норматив достаточности базового капитала — 8,9% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала — 10,5% при минимальном нормативном значении 6%.

Нормативы ликвидности, как подчеркивают в банке, соблюдаются с запасом и на 1 июля 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности — 41,7%, норматив текущей ликвидности — 74,5%, норматив долгосрочной ликвидности — 63,4%.

