Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ее сотрудник в Московской области уплачивал налоги за других граждан, передает РБК . Как сообщили информагентству в службе, была проведена проверка, данные не подтвердились.

Раннее о том, что работник ФНС оплачивает налоги за других, сообщил портал 1w.ru, указывает РБК. Заметка вышла еще 1 августа, однако широко известно об этом стало после того, как информация появилась в Facebook электронного СМИ «Закония» 11 августа. Портал 1w.ru сообщал, что сотрудник якобы покрывал незначительные долги — от нескольких копеек до 100 рублей. Делал он это для того, чтобы не тратить время на взыскание мелких задолженностей, возникших перед бюджетом «техническим образом либо в результате округления или доначисления пеней». По данным 1w.ru, на коллегу пожаловались другие сотрудники ФНС, так как показатели его работы регулярно превосходили их. Работника отстранили от работы, писал портал.



В 2020 году в консолидированный бюджет России поступил 21 трлн рублей налогов, это на 7,6% меньше, чем в 2019-м. Из общей суммы в федеральный бюджет пошло около 11 трлн рублей (на 12,9% меньше, чем годом ранее), в консолидированные бюджеты регионов — 10 трлн рублей (на 0,9% меньше).

Однако с начала 2021 года в России наблюдается «серьезный рост экономики», что, в свою очередь, сказалось на поступлении налогов, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 10 августа. «Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%. И если говорить об общей сумме, то в этом году за полугодие поступление составляет 12,816 триллиона рублей. Если говорить чисто о росте, то это 2,9 триллиона рублей», — отчитался он.



Егоров подчеркнул, что 2020 год был «некой аномалией» и поступления корректнее сравнивать с 2019-м. «Если мы говорим о сравнении с 2019 годом, то все равно это рост более 15%, то есть это 1,678 триллиона рублей. Если мы уберем нефтегазовые доходы, то рост составит более 2 триллионов рублей», — пояснил он.