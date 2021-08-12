Сборы компании «Росгосстрах Жизнь» по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 24% и достигли 11,8 млрд рублей. Такие данные представлены в релизе страховщика.

Уточняется, что более 1,3 млрд рублей принесли новые договоры по продуктам с регулярными взносами.

По приоритетному для «Росгосстрах Жизни» бизнесу инвестиционно-накопительного страхования жизни объем начисленных премий составил 11,3 млрд рублей, показав прирост на 25%.

Чистая прибыль СК «Росгосстрах Жизнь по итогам первого полугодия превысила 867 млн рублей против 129 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Резервы составили 43,75 млрд рублей (24,2 млрд на 30 июня 2020 года). Активы на 30 июня 2021 года достигли 49,4 млрд рублей против 23 млрд год назад. Собственный капитал компании составляет 3,6 млрд рублей.



«Сборы СК «Росгосстрах Жизнь» обеспечены за счет широкой сети дистрибуции, которая представлена как банкострахованием (розничный банк «Открытие», подразделения банков сегмента private banking, другие розничные банки-партнеры), так и другими каналами продаж — агентской сетью «Росгосстраха» и корпоративными продажами (в синергии с «Росгосстрахом»)», — указано в релизе.