Участники программы лояльности «СберСпасибо», использующие онлайн-сервис по доставке продуктов «СберМаркет», теперь могут не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека.

«Чтобы воспользоваться предложением, достаточно делать покупки на сайте или в мобильном приложении «СберМаркета», оплачивая их картой СберБанка, и быть зарегистрированным участником «СберСпасибо». При этом минимальная сумма оплаты при списании бонусов должна быть не менее одного рубля, а количество списываемых на скидку бонусов — не менее 500. Один бонус равен одному российскому рублю», — говорится в релизе.

«СберМаркет» — сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, работающий в 150 городах России. К сервису подключены более 70 федеральных и региональных ретейлеров страны. «Теперь клиенты «СберМаркета» могут накапливать бонусы от «СберСпасибо», для этого им необходимо стать участниками программы лояльности, получать 1% за покупки и обменивать их на скидки до 99% от стоимости заказа», — уточняют в банке.

Клиенты «СберМаркета» также могут воспользоваться услугой при оплате заказа в самом сервисе: в приложении и на сайте «СберМаркета» появилась дополнительная опция оплаты части заказов при помощи бонусов от «СберСпасибо».