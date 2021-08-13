Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов, документ находится в базе нижней палаты парламента. Проектом предлагается разграничить два вида паспортов — внутренний и загранпаспорт — первый будет именоваться как «внутрироссийский паспорт», второй — просто «паспорт».

«Необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на «недействительный» обусловлена недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам», — отмечается в пояснительной записке.



Законопроектом расширяются основания для признания паспорта недействительным: утрата паспорта, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т. д.

Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства, «проектируемые изменения также направлены на сокращение срока оформления паспорта с трех месяцев до одного месяца».

Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении.



«При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта) паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации», — уточняется в пояснительной записке к проекту.