Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,6125 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,4275 рубля (плюс 3,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,54—73,6475 рубля за доллар и 86,3775—86,455 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.