На всех станциях московского метро планируется обновить контроллеры зоны прохода, которые размещаются на турникетахах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В новых контроллерах предполагается возможность оплаты проезда с помощью банковской карты, в том числе виртуальной, а также считыватель QR-кодов.

«Самая «‎умная» в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это «голова» ‎турникета, к которой вы прикладываете «Тройку» или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится — пассажиры смогут быстрее пройти на станцию.

Кроме того, можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, а в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов. «Мы сможем масштабировать зону действия виртуальной «Тройки», — говорится в сообщении.

«Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за десять лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить еще больше способов оплаты проезда», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.