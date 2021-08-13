📰 Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.) обратилась в Минфин с просьбой расширить перечень техники, при перепродаже которой НДС будет рассчитан по межценовой разнице (сейчас налогооблагаемая база не снижается на цену покупки товара у физлица), пишут «Ведомости» . По мнению экспертов, целесообразно включить в список «умные» часы и компьютеры-моноблоки. Также РАТЭК предлагает включить в перечень посудомоечные машины, микроволновые и другие печи, кухонные плиты, аппаратуру для воспроизведения звука, наушники, модемы, игровые приставки и т. п., следует из письма в Минфин. Эксперты отмечают, что расширение перечня способствует развитию рынка этих устройств, позволит снизить цену для потребителей и «перевести уже проводимые сделки купли-продажи по trade-in в прозрачный организованный канал».

📰 «Финам» предоставил всем клиентам, в том числе неквалифицированным инвесторам, доступ к Гонконгской фондовой бирже (HKEX), пишет «Коммерсант». Сделки проводятся с единого счета при помощи торговых терминалов FinamTrade и TRANSAQ. Минимальный размер заявки составляет 1 тыс. гонконгских долларов (около 130 долларов), брокерская комиссия — от 0,00944% от торгового оборота. Как отметил представитель группы, HKEX занимает шестое место в мировом рейтинге по капитализации эмитентов, на бирже представлены, например, Tencent, ZTE, Lenovo, Air China, Xiaomi и Bank of China. Российские брокеры если и предлагают доступ к китайским бумагам, то в основном вне биржи, однако сейчас многие из них работают над расширением доступа клиентов к бумагам китайских компаний.

📰 В ходе торгов 12 августа индекс Московской биржи вплотную приблизился к отметке 3 900 пунктов, что всего на 0,4% ниже исторического максимума, установленного в начале июля, пишет «Коммерсант» . На закрытии основной торговой сессии индекс остановился на отметке 3888,86 пункта, прибавив с начала недели 2,3%. Долларовый индекс РТС поднимался до 1 670,41 пункта, вернувшись к значениям месячной давности. На закрытии торгов он составил 1 668,56 пункта, на 2% выше значения неделю назад. Уверенный рост продолжается четыре недели, причем он слабо реагировал и на падение цен на нефть, и на укрепление доллара. Избыточная ликвидность на мировых площадках попадает и на российский рынок, особенно в условиях его высокой недооцененности. Однако осенью участники рынка не исключают коррекции, в том числе на фоне выборов в Госдуму, а также на ожиданиях новых сюрпризов от пандемии коронавируса.

📰 За последние 13 лет рубль в августе снижался к доллару в среднем на 2,3%, рассказал «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, основными факторами подобной динамики выступают тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть. В этом году август проходит достаточно спокойно для российской валюты, и мы ожидаем, что подобная динамика сохранится до конца месяца, отметил он. Эксперт прогнозирует, что рубль в августе останется в диапазоне 72—75 к доллару и 85—88 к евро. Кроме того, в пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть, частично закрытые внешние границы из-за пандемии, повышение ключевой процентной ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США, заключил аналитик.



📰 Ожидавшееся повышение Банком России ключевой ставки в конце июля не произвело большого впечатления на финансовые рынки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центробанка. Как констатирует ЦБ в обзоре ликвидности банковского сектора, летом 2021 года практически все благоприятные тренды для его развития продолжились, повышение ставок по кредитам особо не повлияло на активность заемщиков, а в сектор ОФЗ впервые с начала года начали массово возвращаться иностранцы. При отсутствии крупных потрясений вероятность относительно быстрого принятия регулятором решения снизить цель по инфляции с нынешних 4% годовых возрастает. В отчете Банк России впервые определил срок для возможного решения, это середина 2022 года. В новую реальность финрынки смогут войти в новом состоянии: активность граждан как инвесторов стремительно растет, и она не ограничивается самыми богатыми слоями населения.

