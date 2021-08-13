Цены на авиабилеты в России могут быть нестабильными, но сбалансированными. Об этом в пятницу сообщил глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24» .



«Не могу сказать, что они [цены на авиасообщение] будут стабильными, растет [цена на] авиатопливо, растет спрос по определенным направлениям, поэтому я бы сказал, что цены будут сбалансированными», — сказал он.

Полубояринов также добавил, что уровень цен на авиасообщение в РФ находится в нормальном состоянии. «Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения», — отметил он.