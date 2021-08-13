Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 884,55 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился также на 0,11% и равнялся 1 663,7 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились, поясняет она.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, оказавшись под давлением ухудшения настроений в Азии и на нефтяных площадках. В целом обстановка на мировых биржах, однако, остается спокойной, в связи с чем по ходу торгов пятницы можно ожидать консолидации основных индикаторов недалеко от текущих значений. В России финансовые результаты представят «АЛРОСа», «М.Видео», «РУСАЛ» и «Роснефть». Совет директоров «РУСАЛа» также обсудит вопрос выплаты дивидендов (заседание было перенесено с четверга), что может спровоцировать повышенную волатильность эмитента», — комментирует эксперт.