Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 11 августа составил 20 млн долларов против против притока в 5 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 млн долларов против 5 млн долларов притоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.