Для отечественной ОС «Аврора», предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик «Открытая мобильная платформа».



В программе тестирования может принять участие любой пользователь (главное — находиться в Москве), который успеет в ней зарегистрироваться. Каждому бета-тестеру на время выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией ОС «Аврора».

Помимо этой модели в тестировании участвует ряд мобильных устройств на «Аврора», список которых будет расширяться. Операционная система поставляется с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет».

Операционная система «Аврора» пока используется для мобильной инфраструктуры крупных компаний и государственных организаций. Во время Всероссийской переписи населения будут использованы 360 тыс. мобильных устройств на этой платформе.