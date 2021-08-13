Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с поступающими в ФАС России обращениями граждан, содержащими информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», — сказано в сообщении службы.

Как поясняется, в рамках проводимых проверок ФАС определит ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

«В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом «О защите конкуренции», будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», — отмечает ФАС.

Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства ведомство сделает по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.