Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Московский Кредитный Банк повысил доходность накопительного счета до 7,25% для новых и действующих клиентов. Ставка 7,25% годовых на остаток по счету до 750 тыс. рублей действует при условии оплаты картами МКБ на сумму от 20 тыс. рублей в месяц. Минимальная ставка увеличена с 4,5% до 5,25% годовых и действует на остаток по счету свыше 750 тыс. рублей либо в случае отсутствия трансакций по банковским картам. Кроме того, банк предлагает годовую доходность до 8% по вкладу «МКБ. Преимущество». При размещении средств на 370 дней ставка составит 8%, на 185 дней — 7%, на 95 дней — 6% годовых.

Банк «Зенит» повысил доходность по сезонным депозитам «Доход в ЗЕНИТе» и «Баланс» на 0,2—0,4 процентного пункта. Максимальная процентная ставка выросла до 6,65%. Так, по ставке 6,65% клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» на 700 дней. При досрочном расторжении с 351-го дня действует ставка 5%. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Максимальная ставка по продукту «Баланс» — 6,4% (при капитализации процентов) — действует при открытии депозита в приложении, а также пенсионерами или при покупке коробочных продуктов. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 400 дней.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,3 до 1 процентного пункта. По депозитам установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: «Двойная выгода» — 7,5%, «Дорога к цели» — 7,4%, «Отличный старт» — 6,7%, «Главная дорога» — 6,4%; по накопительным счетам: 7,5% — по «Турбо», 7,4% — по счету «Автомобилист», 6,75% — по счету «Для своих».

ВТБ повысил процентные ставки по вкладам «Новое время» и «История успеха». По депозиту «Новое время» доходность увеличилась на 0,39 п. п. и составляет 5,24% годовых при оформлении в отделении (на сумму от 30 тыс. рублей), 5,44% годовых — при оформлении онлайн (открывается на сумму от 1 тыс. рублей). При подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до 6,5% годовых. Срок вклада — 181 день. По депозиту «История успеха» ставка увеличилась на 1,4 п. п. и составляет 6,04% годовых при оформлении в отделении, 6,22% годовых — при оформлении онлайн. При подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до 7,5% годовых. Открывается вклад на сумму от 30 тыс. рублей сроком на 548 дней.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

МИнБанк повышает размер процентных ставок по базовой линейке депозитов, а также по премиальным вкладам. По депозиту «Классический» ставка выросла на 0,7 п. п. и находится в диапазоне от 6% до 6,1% годовых в зависимости от суммы вклада. По депозиту «Накопительный» процентная ставка составит 4,8—5,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6%) в зависимости от суммы и срока вклада. Открыть депозит «Универсальный кошелек» можно под 5% годовых (эффективная ставка — до 5,25%). Доходность по вкладу «Финансовая независимость» составит 5,4% годовых (эффективная ставка — до 5,7%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. — 5,3% годовых (эффективная ставка — до 5,6%). По депозитам категории состоятельных/значимых клиентов максимальная процентная ставка по рублевым вкладам установлена на уровне 6,25% годовых. В среднем базовая процентная ставка увеличивается на 0,8 п. п. и зависит от суммы и срока депозита.

Экспобанк повысил ставки по вкладам с возможностью пополнения и частичного снятия средств: «Экспо сберегательный счет» и «Экспо сберегательный план». Теперь доходность по ним составляет до 5,91% и до 6,81% годовых соответственно. В зависимости от срока доходность продукта «Экспо сберегательный счет» составляет до 5,8% с учетом капитализации. При открытии депозита на сумму от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 5,91%. По вкладу «Экспо сберегательный план» в зависимости от срока эффективная процентная ставка составляет до 6,7%. При сумме от 1,5 млн рублей доходность депозита выше — до 6,81% с учетом капитализации.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ОТП Банк запустил новый вклад «Верное решение» со ставкой 7% и ежемесячным процентным доходом. Повышенная ставка будет доступна при оформлении пакета дополнительных услуг. В него входят бесплатные справки о состоянии депозитов, дебетовая карта с возможностью получать бонусы за покупки и снятие средств со вклада без потери процентов. 20% от суммы самого депозита можно снять в любой момент: получить наличными в отделении банка либо перевести на карту в онлайн-каналах и снять в банкомате.

Банк ДОМ.РФ повысил максимальную процентную ставку по накопительному счету на 0,7 п. п. в промопериод. Таким образом, клиенты могут получить доходность до 6%. Также выросли базовые ставки по накопительному счету: на 1,5 п. п. для владельцев пакета «Премиальный» и VIP-клиентов Private Banking и на 1,3 п. п. для других сегментов. Увеличить ставку можно при регулярном пополнении счета. В зависимости от суммы пополнения предусмотрены надбавки к процентной ставке, максимальная ставка доступна при ежемесячном пополнении счета на сумму от 50 тыс. рублей.

Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 1,5 п. п. Максимальная ставка по счету возросла до 6,5% годовых. При первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растет до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. При хранении средств на накопительном счете «Моя выгода» от одного до двух месяцев ставка составляет 4% годовых, от трех до пяти месяцев — 4,5%, от шести до 11 месяцев — 5%, от 12 месяцев — 6,5%.