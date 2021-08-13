В Санкт-Петербурге задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полученный участниками группы нелегальный доход составил более 50 млн рублей.

По предварительным данным, восемь жителей Санкт-Петербурга совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Кроме того, фиктивные платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

«В качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 миллиарда рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. В рамках расследования проведено 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисах, а также в одном из банков. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документация о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных злоумышленникам юрлиц, два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тыс. евро.

«Двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», — отметила Ирина Волк.