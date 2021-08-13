Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» за первое полугодие 2021 года составила 16,2 млрд рублей, увеличившись на 1,3 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международным стандартом (МСФО) представлены в релизе компании. Отмечается, что отчетность содержит заключение по результатам обзорной проверки, выполненной ООО «Эрнст энд Янг».

«По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль компании составила рекордные 16,2 миллиарда рублей и рентабельность собственных средств превысила 20%. Уверенная динамика финансовых показателей «ДОМ.РФ» обеспечена профильными направлениями деятельности института развития и во многом отражает рост инвестиционной активности в жилищном строительстве. Эффективное использование капитала позволит «ДОМ.РФ» и далее наращивать объем инвестиций, запуская новые инструменты и содействуя в реализации задач правительства РФ по развитию жилищной сферы и повышению качества городской среды», — прокомментировал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



Согласно данным отчетности, приведенным в релизе, рентабельность собственных средств за шесть месяцев текущего года составила 23%, увеличившись на 6,4 процентного пункта по отношению к аналогичному показателю 2020 года.

Чистые процентные доходы за шесть месяцев 2021 года составили 16,403 млрд рублей, увеличившись на 6,285 млрд, или 62,1%, по отношению к первому полугодию прошлого года.



«Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом чистой процентной маржи на 47 базисных пунктов, с 2,2% за шесть месяцев 2020 года до 2,67% за шесть месяцев 2021 года, на фоне роста средней величины процентных активов на 305,786 млн рублей, или 33,2%. В течение шести месяцев 2021 года наблюдалось снижение средней стоимости заимствования c 6,4% за шесть месяца 2020 года до 5,7% за шесть месяцев 2021 года при сохранении средней доходности активов, приносящих процентный доход, на уровне 8%», — уточняется в релизе.

Отношение административно-хозяйственных расходов к средним активам за полгода составило 1,4%, снизившись на 0,5 п. п., или 26,3%, по отношению к шести месяцам 2020 года.



Активы, приносящие процентный доход, на 30 июня 2021 года составили 1,222 трлн рублей, снизившись с начала года на 26,579 млрд рублей, или 2,1%. Изменение в компании связывают с амортизацией ипотечного портфеля на фоне роста портфеля финансирования арендного жилья и жилищного строительства.



Портфель проектного финансирования жилищного строительства на 30 июня достиг 1,357 трлн рублей, увеличившись с начала года на 276,401 млрд рублей, или 25,6%.

Собственные средства «ДОМ.РФ» на 31 июня 2021 года составили 141,557 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,858 млрд.