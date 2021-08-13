Единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,4 млн родителей, сообщил Минтруд в своем официальном аккаунте Instagram .

«Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что получить такую выплату могут родители детей в возрасте с шести до 18 лет и граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда до 1 ноября 2021 года.