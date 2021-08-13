Банк России предлагает использовать для расчета резервов по страхованию жизни рыночный уровень процентных ставок. Таким образом, подходы к расчету обязательств и активов по этому виду страхования будут одинаковыми.

«Такая синхронизация позволит участникам рынка сэкономить на формировании капитала и направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса. Кроме того, изменения будут способствовать более точной оценке финансовой устойчивости страховщиков. Аналогичные подходы применяются в регулировании Solvency 2», — отмечает регулятор.

Сейчас резервы по страхованию жизни рассчитываются с использованием процентных ставок, не превышающих 5%, вне зависимости от рыночного уровня.

Планируется, что новые правила вступят в силу в конце этого года.