Практически 3 млн рабочих мест в России было сохранено благодаря введению дистанционного формата занятости и принятию соответствующего закона. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 миллиона рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло и сохранить рабочие места, и сохранить людей, а главное — сохранить их доход», — сказала она на заседании «Единой России» по обсуждению программ капремонта школ.