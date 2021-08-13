Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил РИА Новости, что ему не понятна концепция законопроекта об изъятии у должников загранпаспортов, и выразил мнение, что предлагаемые нововведения увеличат затраты государства на процедуру изъятия и усложнят жизнь должникам.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в которых утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Авторы инициативы предлагают изымать загранпаспорт у человека, который признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений (в случае задолженности по налогам, штрафам или услугам ЖКХ, которые составляют 30 тыс. рублей и более). Запрет также распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

«На сегодняшний день действует норма, когда должники не могут пересечь границу РФ. При проверке документов людей возвращают, заворачивают с границы, в аэропортах, как правило. Все равно человека не пропустят за границу, зачем у него паспорт изымать? Правительство решило, для подстраховки, я так понимаю, чтобы человек не мог ни сбежать за границу, ни вести комфортный образ жизни, если он является должником», — сообщил Лысаков.

По его словам, сегодня уже принимаются меры для обеспечения оперативной оплаты долгов в подобных случаях прямо в местах пересечения границы, в том числе потому, что к моменту выезда за границу граждане могут не знать о наличии у них каких-либо долгов. «Надо дать возможность человеку сразу заплатить, и это можно технически сделать. Мы же цифровизацией занимаемся, в чем проблема?» — отметил он.

Также депутат добавил, что в случае принятия инициативы будет необходимо организовать саму процедуру изъятия, перевозки и хранения документа, что потребует дополнительного финансирования, обратил внимание политик. «Зачем все это? Я не понимаю этой концепции», — сказал Лысаков.

Он напомнил, что ранее были приняты изменения в законодательство, по которым можно оплачивать только 50% от штрафа сразу после фиксации нарушения, это было сделано для того, чтобы государству не нужно было «гоняться за должниками» и тратить на это средства из бюджета.