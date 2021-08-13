Минцифры планирует создать платформу для госслужащих в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на форуме «Цифровая эволюция».

«Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан. Не будем забывать, что госслужащие тоже наши граждане и для них тоже хорошо было бы, чтобы для них электронные сервисы были доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти», — отметил он.

Замглавы ведомства добавил, что сервисы совместной и удаленной работы госслужащего будут содержать в себе возможность быстрого общения, то есть корпоративный портал, мессенджер, почту. Как следует из представленной замминистра презентации, к 2022 году сервисами удаленной и совместной работы планируется обеспечить десять федеральных органов исполнительной власти.

К 2024 году все госслужащие должны использовать «защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО», также следует из презентации.