«Столото» и Group-IB заблокировали в первом полугодии 2021 года более 7 тыс. мошеннических ресурсов, действующих под видом государственных лотерей. Итоги совместной с Group-IB, разработчиком решений в сфере кибербезопасности, работы по предотвращению незаконного использования бренда крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей приводит в своем релизе «Столото».

Так, суммарно было обнаружено и заблокировано 7 460 мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи под брендом «Столото», в том числе 7 306 мошеннических сайтов, 25 мобильных приложений, два почтовых адреса, с которых шла рассылка фишинговых писем, а также 127 фейковых аккаунтов и групп в соцсетях, которые незаконно использовали бренд «Столото».

«Кроме использования бренда, интернет-мошенники пытались воспользоваться доверием к государственным лотереям — в лотереях участвует в среднем каждый третий житель России. Так, за первое полугодие 2021 года «Столото» выявило и уведомило Роскомнадзор и ФНС России о более чем 4 тыс. нелегальных сайтов, действующих под видом государственных лотерей. Всего начиная с 2017 года специалисты «Столото» выявили почти 50 тыс. подобных нелегальных ресурсов и поставили об этом в известность регуляторов», — отмечается в сообщении.

«Чем больше мы наблюдаем переход в онлайн, тем все более изощренными становятся действия мошенников», — констатирует заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в состав которого входит «Столото», Екатерина Тутон, подчеркивая, что «безопасность участников государственных лотерей… стоит для «Столото» во главе угла».

В свою очередь в Group-IB рассказали, что для выявления и блокировки нарушений, связанных с незаконным использованием бренда и символики «Столото», анализируются «десятки различных источников, среди которых доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений».



В «Столото» напоминают, что государственные лотереи никогда не просят переводить средства для получения выигрыша. В Group-IB рекомендуют, в частности, обращать пристальное внимание на имя домена в адресной строке (визуально сайты могут совпадать, однако имя в адресной строке может отличаться) и не переходить по ссылкам из сообщений электронной почты и СМС с обещаниями бесплатных билетов или уведомлениями о выигрыше в лотерею, в которой адресат такого послания не принимал участия.