Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок приобретения парковочных мест, расположенных в подземных паркингах домов по реновации. Информация об этом размещена на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, документ предоставляет возможность участникам программы реновации приобретать парковочные места на подземных паркингах новых домов на специальных условиях.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление по данному вопросу, в соответствии с которым жители домов, заселяемых по программе реновации, имеют приоритетное право на приобретение в собственность машино-места в подземном паркинге со скидкой 40% от рыночной стоимости», — сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, на сайте Московского фонда реновации в ближайшее время появится база парковочных мест, которую будут регулярно актуализировать. Если в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на покупку места на него будет подано еще одно или несколько заявлений, покупатель будет определен по итогам аукциона.



В сообщении указано, что нераспроданные машино-места будут поступать в открытую продажу в форме электронного аукциона — без предоставления приоритетного права и без применения скидки, после истечения 12 календарных месяцев со дня регистрации права собственности (заключения договора социального найма) на жилое помещение первого участника программы реновации в доме, в котором расположены машино-места, а участниками программы, получившими жилые помещения до дня вступления в силу настоящего порядка, — в срок не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в силу настоящего порядка.

Напомним, власти Москвы 1 августа 2017 года утвердили программу реновации жилья, рассчитанную до 2032-го. В нее вошли более 5 тыс. домов, в которых проживает около 1 млн человек.