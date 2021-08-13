Совет директоров Центробанка РФ приостанавливает c 1 октября 2021 года включение в ломбардный список всех ценных бумаг, за исключением облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, и облигаций Банка России. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ЦБ.

Как уточняется, все ранее включенные в ломбардный список ценные бумаги сохраняются в нем до их погашения.

«Решение принято с учетом сформировавшегося профицита ликвидности в банковском секторе и достаточности имеющегося у кредитных организаций обеспечения по операциям рефинансирования», — указывают в Центробанке.

Регулятор поясняет, что реализует контрциклический подход к формированию ломбардного списка, в соответствии с которым при структурном профиците ликвидности сокращается количество принимаемых в обеспечение классов ценных бумаг. При возникновении и росте структурного дефицита ликвидности, который может привести к нехватке обеспечения, Банк России будет смягчать требования к его качеству и увеличивать число принимаемых им в обеспечение классов ценных бумаг.



«Банк России осуществляет постоянный мониторинг наличия в банковском секторе свободного обеспечения для рефинансирования кредитных организаций и при необходимости готов гибко реагировать на изменение рыночной ситуации», — подчеркивается в сообщении.