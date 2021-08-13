Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам основной торговой сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,41% и составил 3 873 пункта. Индекс РТС незначительно вырос — на 0,05%, до отметки 1 666,44 пункта.

Самый большой рост цены зафиксирован на ГДР FixPrice (4,75%), акции Polymetal (0,99%), ГДР X5 Retail Group (0,79%), акции «Полюса» (0,47%) и «Северстали» (0,39%). Максимальное падение цены продемонстрировали акции «Русала» (2,75%), ГДР Globaltrans (2,65%), акции «АЛРОСы» (2,29%), АДР Ozone (2,05%) и ГДР Mail.ru (1,54%).



«Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в конце недели установились нейтральные. Инвесторы взяли паузу в условиях летних отпусков, близости рекордных максимумов и отсутствия значимых драйверов движения», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 0,2%. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в очередной раз обновили рекордные максимумы… Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ изменялся менее чем на 0,1%, консолидируясь у рекордного максимума в отсутствие значимых новостей… Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли менее 0,5% в условиях низкой активности участников. Техническая картина на биржах складывается неоднозначной… С фундаментальной точки зрения рынок продолжит реагировать на макроэкономические факторы, оказывающие влияние на спрос и предложение нефти», — комментирует обстановку на рынке эксперт.



По ее словам, «индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились на расстоянии от максимумов дня и отступили от сопротивлений 3 900 и 1 670 пунктов. Развитие нисходящей коррекции может увести рынок к 3 790 и 1 625 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом, однако, технических препятствий для обновления пиков текущего года (3 915 и 1 695 пунктов) также не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 835—3 920 пунктов».



«Следующая неделя начнется с публикации блока ключевой макроэкономической статистики по Китаю в июле: ожидается небольшое замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж страны. В целом риски для покупателей в ближайшие дни по-прежнему исходят от сигналов о перспективе более быстрого ужесточения политики ФРС, нежели ожидалось, а также негативных новостей из Китая как касательно вируса и экономики, так и общих регулятивных мер национальных властей», — пишет Кожухова.

