Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:00 мск составил 73,2 рубля, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,35 рубля, потеряв 4 копейки.

В ходе торгов было проведено 25,9 тыс. сделок с долларом на 1,56 млрд долларов и 4,9 тыс. сделок с евро на 273 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,18—73,65 рубля за доллар и 86,14—86,46 рубля за евро.

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что в пятницу индекс доллара еще утром уступил отметку в 93 пункта и весь оставшийся день торговался в минусе, лишь увеличивая потери. «В особенности падение USD ускорилось после выхода крайне слабых данных по потребительским ожиданиям и настроениям в США. К концу рабочего дня индекс доллара терял уже почти полпроцента, и такая ситуация позволяла укрепляться большинству валют на развивающихся рынках. В их числе находился и рубль, прибавлявший около 0,5% в паре с USD. При этом в паре с евро российская валюта торговалась почти без изменений из-за укрепления европейской валюты к доллару США на глобальном рынке», — написал Кравченко.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин констатирует, что в начале торгов рубль находился под небольшим давлением активного снижения нефти. «Однако как только она стала восстанавливаться, российская валюта продемонстрировала резкое укрепление… В середине сессии рубль совершил еще одно восходящее движение на фоне ускорившегося снижения доллара на внешнем рынке. При этом нефть откатилась от дневных вершин в рамках коррекции. Не мешает укреплению рубля и фактор пятницы, хотя обычно многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в предстоящие дни», — подчеркнул эксперт.

