В России среди молодежи в возрасте до 24 лет каждый десятый не учится, не работает и не пытается найти работу. Об этом заявила заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова во время совещания о поддержке занятости молодежи, передает РБК (уточняется, что трансляция велась на сайте «Единой России»).

«Каждый десятый молодой человек в возрасте до 24 лет не учится, не работает и не находится в поиске работы», — сообщила Мухтиярова.

По ее словам, это представители NEET-молодежи (аббревиатура, используемая для описания молодых людей, не желающих учиться и работать). Она резюмировала, что такие люди требуют «наиболее пристального внимания государства». Замминистра также отметила, что высок процент молодых людей, которые после завершения учебы не могут трудоустроиться.

В России уровень занятости молодежи до 24 лет составляет 23,6%, тогда как в Европейском союзе этот показатель составляет около 30%, а в Германии — 47%, сообщила Мухтиярова. Она резюмировала, что в этой ситуации России есть куда расти.

По словам Мухтияровой, к 2030 году сократится доля самой «продуктивной с точки зрения занятости» категории работников — людей в возрасте от 30 до 45 лет. Она объяснила, что такие изменения вызваны спадом рождаемости в 1990-х годах.

В середине марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что люди моложе 29 лет составляют 34% от общего числа безработных россиян. По ее словам, рынок труда не соответствует требованиям, которые предъявляет молодежь.