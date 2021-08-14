ВТБ в первом полугодии 2021 года нарастил вознаграждения правлению в 5,8 раза — до 1,625 млрд рублей, следует из квартального отчета кредитной организации.

В сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. При этом за II квартал текущего года вознаграждения составили 1,47 млрд рублей, увеличившись более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прошлогоднему отчету, вознаграждения правлению за первое полугодие составили 282,066 млн рублей, в том числе за II квартал — 145,054 млн.

«Рост размера вознаграждения год к году — формальный: если в прошлом году выплата премий членам правления из-за сложной ситуации с пандемией была отложена на вторую половину года, то сейчас премия по итогам за 2020 год и ранее отложенные части годовых премий за предыдущие периоды выплачены традиционно во втором квартале», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

Финансовая группа ВТБ включает более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.