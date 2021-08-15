Компания «ВТБ Капитал Инвестиции» обновила линейку тарифов для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм». Для новых клиентов подключение автоматическое. Теперь все базовые тарифы для клиентов без депозитарной платы, сообщает пресс-служба компании.



Новые тарифы «Мой онлайн привилегия» (устанавливается для клиентов, имеющих пакет услуг «Привилегия», «Привилегия (NEW)», «Привилегия-Мультикарта») и «Мой онлайн прайм» (для клиентов, имеющих пакет услуг «Прайм», «Прайм New», «Прайм+») с более низкими комиссиями за сделки соответственно 0,04% и 0,035% от суммы оборота по счету вступили в силу.

«Сделать инвестирование простым и понятным — наша приоритетная цель. Мы стремимся к тому, чтобы принцип простоты и прозрачности соблюдался во всех процессах, в том числе и при формировании тарифной сетки. Когда клиенту понятно, за что и почему он платит, когда все инструменты под рукой, а сервис стабильный и надежный, можно думать только об инвестициях, получая от этого настоящее удовольствие», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.