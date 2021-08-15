В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о присвоении сотрудниками банка около 20 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Николаевскому району и УФСБ России по Хабаровскому краю в Николаевске-на-Амуре получили информацию о том, что руководитель и кассир одного из филиалов финансовых учреждений могут быть причастны к незаконному присвоению денежных средств.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что подельники 46 и 40 лет в силу своих должностных полномочий имели доступ к денежным средствам организации. Подозреваемые в течение 12 лет путем присвоения похищали деньги. Ущерб от противоправных деяний превысил 19 миллионов 600 тысяч рублей», — уточняют в ведомстве.



Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — домашний арест.